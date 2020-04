"Es wird nicht mehr viele Meetings in Deutschland geben dieses Jahr. Wettkämpfe sind aber für die Sportler allein schon wegen ihrer Formausprägung 2020 wichtig, sie benötigen die hundertprozentige Leistungskurve. Nur so können sie in eine optimale Olympia-Vorbereitung ins nächste Jahr gehen", sagte Anhalt-Meeting-Direktor Ralph Hirsch.

Abgesagt: Zeulenroda, Halle, Jena, Bad Köstritz

Die 46. Hallenser Werfertage am 16./17. Mai wurden vorerst abgesagt. "Wir müssen die Entwicklung abwarten. Im Sinne der Sportler wollen wir die Wettkämpfe zu einem späteren Termin ausrichten", meinte Mitorganisator René Sack. Das Meeting in Zeulenroda wurde bereits komplett abgesagt, wie auch das von Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler organisierte Werfer-Meeting in Jena. Er wollte sich in dieser Saison auf Olympia in Tokio konzentrieren. Abgeblasen wurde auch der Köstritzer Werfertag, der am 21./22. August stattfinden sollte. “Wir haben intensiv diskutiert, es waren zu viele Unwägbarkeiten drin, daher wollten wir eine Entscheidung herbeiführen", meinte Bischoff. Speerwerfer Thomas Röhler (Jena) beim Wurf Bildrechte: imago images / Christoph Worsch

Verschoben: Dessau, Thum und Schönebeck

Die für den 20. Mai geplante 22. Auflage des internationalen Leichtathletik-Meetings Anhalt in Dessau wurde wegen der Coronavirus-Pandemie nun auf den 8. September verschoben. "Die Zuschauerfrage lassen wir mal offen", sagte Veranstalter Hans-Peter Hirsch. Ebenfalls noch nicht abgesagt sind der Thumer Werfertag am 4. September und der Solecup in Schönebeck. Eigentlich war der abgesagt worden, man könne sich aber einen späteren Termin vorstellen, so Mitorganisator Bischoff.