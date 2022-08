2020 wurde sie von ihrer ersten schweren Verletzung ausgebremst. Innenbandriss im Ellenbogen. Bestvater kämpfte sich zurück und musste Anfang diesen Jahres den nächsten Rückschlag hinnehmen. Diesmal war die Schulter das Problem. Wieder wurde sie operiert. Erst Mitte Juni beendete die 26-Jährige, die seit vielen Jahren in München lebt, die Reha. In wenigen Tagen gibt sie bei den Europameisterschaften in München nach elf Monaten Abstinenz ihr Comeback auf der internationalen Bühne. Der EM-Start sei die Motivation in der langen Reha-Zeit gewesen. Das habe motiviert, erzählt sie im Interview mit "Sport im Osten".