Nach Abschluss der Bob- und Skelekton-Weltmeisterschaften am Wochenende nimmt die Stadt im Osterzgebirge das nächste große Event ins Visier. Bis zum 20. März müssen sich die Sachsen beim Weltverband FIL bewerben. Die Entscheidung fällt dann am 15. und 16. Juni auf dem FIL-Kongreß in Berchtesgaden. Weil es zwischen den deutschen Bahnen eine Rotation gibt und Oberhof 2023 WM-Austragungsort ist, könnte es auch sein, dass Altenberg für 2025 den Hut in den Ring wirft.