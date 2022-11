Altenberg wird in den kommenden vier Jahren nun doch die Biathlon-Elite trainieren können. Erst vor wenigen Wochen war die Entscheidung getroffen worden, dem sächsischen Kurort den Status "Bundestützpunkt Biathlon" abzuerkennen, nun gibt es die Wende.

Wie Jacob Winkler, der Stützpunktleiter, dem MDR am Montag (14.11.) bestätigte, soll Altenberg weiter Bundesstützpunkt bleiben und auch als solcher finanziert werden - bis 2026. Entsprechende Mitteilungen gab es vom Bundesinnenministerium.

Die Nicht-Anerkennung war vor eineinhalb Monaten mit der Nicht-Erfüllung "harter" Kriterien begründet worden. Dies betrifft vor allem die Anzahl von Bundes-Kadern an einem Standort. In Altenberg wurde die erforderliche Anzahl demzufolge nicht erreicht.

Dass die Entscheidung nicht so einfach hingenommen werden würde, kündigte Sachsen Innenminster Schuster seinerzeit bereits an. "Altenberg ist ein Standort mit Tradition, besten Trainings- und Wettkampfvoraussetzungen und zahlreichen ambitionierten jungen Sportlerinnen und Sportlern. Diese brauchen als Ansporn den Bundesstützpunkt vor der Tür", so Schuster Anfang Oktober.