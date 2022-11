Ziel: Mehr Talente in Leit-Stützpunkte bringen

Die Entscheidung bedeutet bis 2026 Planungssicherheit. Dann wird neu bewertet. "Es wird jetzt unsere Aufgabe sein, Strukturen und Bedingungen weiterzuentwickeln und die Dinge, die wir in den letzten vier Jahren angestoßen haben, fortzusetzen." Konkret meint er damit: Es muss Altenberg gelingen, mehr Nachwuchstalente an die Leit-Stützpunkte nach Oberhof und Rudpolding zu bringen. Nur dann gehe man der Diskussionen Stützpunkt ja oder nein aus dem Weg, weiß Winkler.

Die Anzahl an Bundeskadern war das einzige greifbare Kriterium, das Altenberg nicht erreicht hatte. Fünf Olympia- oder Perspektivkader-Athleten müssen an einem Bundesstützpunkt trainieren. Die Struktur des Altenberger Stützpunktes sieht aber die Nachwuchsarbeit im Mittelpunkt. "Somit ist es fast unmöglich, die angestrebte Zahl der Bundeskader zu schaffen", erklärt Winkler im MDR-Interview. Ziel müsse es aber sein, pro Jahr ein, zwei Athleten mehr in die Bundeskaderbereiche zu bringen".

Vier Jahre Planungssicherheit

Die Anzahl von Bundes-Kadern am Standort war das einzige Manko, alle anderen Kriterien hatte Altenberg erfüllt - und damit das Bundesinnenministerium überzeugt. An der Trainerstruktur, den Trainingsstätten, der breiten Vereinstruktur, den Bedingungen und der Anzahl der Kinder in den Nachwuchsaltersklassen gibt es nichts zu mängeln. Das sah auch das BMI.

Mindestens vier weitere Jahre werden in Altenberg damit die besten Talente auf die Weltspitze vorbereitet. Wäre es bei der Aberkennung geblieben, hätte der Standort große Einschnitte verkraften müssen. Winkler erläutert: "Es wäre sicherlich eine Trainerstelle weggefallen. Zudem hätte es Einschnitte in der finanziellen Unterstützung für die Trainingsstätten gegeben." Biathlon hat in Altenberg eine große Tradition. Bereits 1967 wurde eine Weltmeisterschaft im Erzgebirge ausgetragen. Bildrechte: dpa

Altenberg nimmt Herausforderungen an

Die Biathlon-Hochburg will in Zukunft die Anzahl der Kadersportler weiter erhöhen. "Wir wollen und müssen die Leistungsbesten weiter fördern, dass sie Schritte in die Kaderkreise des Deutschen Skiverbandes schaffen." Außerdem soll in die Ausbildung der Trainer und Übungsleiter investiert werden. Ein großes Thema sei auch die Schneesicherheit. "Das sind die Herausforderungen, die wir angehen werden", sagte Winkler mit einem Lächeln im Gesicht.