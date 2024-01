Die Weltcup-Spitzenreiterin hatte nach den beiden Läufen auf ihrer Heimbahn einen Rückstand von 0,104 Sekunden auf die Überraschungssiegerin. Bronze holte in Madeleine Egle eine weitere Österreicherin.

Auch die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt schafften am Samstag den Sprung auf den Bronze-Rang. Vor einem Jahr bei der WM in Oberhof hatten die deutschen Rodlerinnen und Rodler in den neun Wettbewerben insgesamt acht Titel und acht weitere Medaillen gewonnen.