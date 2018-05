Andi Langenhan feiert in seiner langen sportlichen Karriere insgesamt neun Weltcupsiege. 2013 wurde er bei der Weltmeisterschaft in Whistler Silbermedaillengewinner. Silber gab es auch bei der Sprint-WM in Königssee 2016. Bei der WM 2008 und 2011 gewann der Thüringer zudem Bronze. Einzig der Gewinn einer Medaille bei den olympischen Spielen sollte sich nicht erfüllen. 2010 wurde Langenhan im kanadischen Whistler Fünfter, 2014 in Sotschi reichte es zu Platz vier. In Pyeongchang im Feburar enttäuschte er als Zehnter.

WM-Bronze vor zehn Jahren. Bildrechte: imago/Bild13