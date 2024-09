Mit Silber in der Startklasse H5 verpasste die 53-jährige ihren neunten WM-Titel im Zeitfahren, lag gut anderthalb Minuten hinter Siegerin Chantal Haenen aus den Niederlanden. Dritte wurde mit Julia Dierkesmann die zweite Deutsche im Wettbewerb. Nachdem die gebürtige Apoldaerin Eskau bei den Paralympics in Paris als Sechste das Podest und damit ihre Sechzehnte Medaille bei Winter- und Sommerspielen verfehlte, konnte sie in Zürich diesmal feiern.

Neben Eskau konnte Annika Zeyen-Giles jubeln. Sie hatte für das deutsche Para-Team bei den Weltmeisterschaften das erste Gold gewonnen. Nach ihren beiden Paralympics-Bronzemedaillen von Paris fuhr die 39-Jährige im Einzelzeitfahren in der Schweiz auf Rang eins, setzte sich in 29:06,34 Minuten um 10,81 Sekunden vor der australischen Paris-Zweiten Lauren Parker durch. Insgesamt sammelte der Deutsche Behindertensportverband in den Zeitfahren fünf Medaillen. Bronze holte Angelika Dreock-Käser mit dem Dreirad in der Startklasse T2. Tags zuvor hatte schon Zweiradfahrerin Kerstin Brachtendorf einen dritten Platz in der Startklasse C5 geholt.