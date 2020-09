Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Anett Pötzsch wird 60

1976 gelingt Pötzsch der endgültige Durchbruch in die Weltspitze. Dem Titel bei den DDR-Meisterschaften folgte die Silbermedaille bei den Europameisterschaften in Genf. Bei den Weltmeisterschaften in Göteborg und bei den olympischen Spielen in Innsbruck verpasste sie jeweils mit Rang vier nur knapp eine Medaille. Bildrechte: imago/Frinke