Die Gazprom-Arena in St. Petersburg.

Die Gazprom-Arena in St. Petersburg.

Die Gazprom-Arena in St. Petersburg. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) wird dem russischen St. Petersburg am Freitag das Champions-League-Finale entziehen. Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine soll diese Entscheidung nach SID-Informationen bei einer Sondersitzung des Exekutivkomitees getroffen werden. Das Endspiel der Königsklasse ist derzeit am 28. Mai in St. Petersburg vorgesehen.