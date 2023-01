Die Dresdnerin Anna Seidel hat bei den Shorttrack-Europameisterschaften in Danzig über 1.500 m Bronze gewonnen. Seidel musste sich in einem von der Taktik bestimmten Rennen nur knapp Olympiasiegerin Suzanne Schulting (Niederlande), die den Titel bereits zum vierten Mal in Folge holte, und der Belgierin Hanne Desmet geschlagen geben.