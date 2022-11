Seidel profitierte bei ihrem Rekordlauf nicht zuletzt vom enormen Tempo ihrer direkten Gegnerin Suzanne Schulting. Die Olympiasiegerin aus dem Oranje-Team zog Seidel mit und stellte am Ende in 1:25,958 Minuten einen Weltrekord auf. Einen zweiten Weltrekord für die Niederlande erzielte Weltmeisterin Xandra Velzeboer in 41,416 Sekunden über 500 Meter. Die bisherige Bestmarke hielt seit drei Jahren die Kanadierin Kim Boutin in 41,936 Sekunden.