Biathlon Aufgeben gilt nicht - Erik Lesser ist wieder da!

Nach der Katastrophen-WM von Pokljuka hatten nicht wenige befürchtet, dass Biathlet Erik Lesser seine Latten in die Ecke stellt. Doch der Thüringer meldete sich am Dienstagabend auf Facebook und kündigte einen Start beim nächsten Weltcup an. Die Spekulationen über einen Saisonabbruch und eventuell auch das Karriereende hätten ihn eher belustigt. "Mein Ziel ist wieder in die Top 15 zu kommen. Dazu geht es nächste Woche nach Nove Mesto, und ich werde mich in besserer Form zeigen als zuletzt."