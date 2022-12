Jahresrückblick 2022 | August Chemnitzerin Emma Malewski turnt sich zu EM-Gold

Es waren zwar keine Olympischen Spiele, aber dennoch der Beweis, dass auch in Deutschland noch immer große Sportevents stattfinden können. Die European Championships in München – eine Multisport-EM – begeisterten im August die Zuschauer und die Aktiven. Das deutsche Team trumpfte auch dank der einzigartigen Unterstützung groß auf, brachte zahlreiche Spitzenleistungen und sicherte sich Platz eins in Nationenwertung. Eine der großen Überraschungen war die Chemnitzer Turnierin Emma Malewski.