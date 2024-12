Jahresrückblick 2024 | August Jahresrückblick August: Tom Liebscher-Lucz ist dreifacher Olympiasieger

Hauptinhalt

8. August 2024

29. Dezember 2024, 09:00 Uhr

In unserem SPORT-IM-OSTEN-Jahresrückblick blicken wir auf die Highlights 2024 zurück. Teil 8: Was für eine großartige Karriere! Tom Liebscher-Lucz sichert sich bei den Olympischen Spielen in Paris die insgesamt dritte Goldmedaille. Der Kajak-Vierer hatte in einem dramatischen Finale hauchdünn die Nase vorn.