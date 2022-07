Der Mythos lebt. Lange mussten die Wintersport-Interessierten in Oberhof auf eine diesbezügliche Ausstellung warten, seit Donnerstag (28. Juli) ist es soweit. Unter dem Titel "Weltmeisterliches Oberhof – Aufbruch in eine neue Zeit" wurde das Museum zur Geschichte der Sportstätten im Kurpark eröffnet.

Aus dem Anlass waren bekannte Sportler zu einer Gesprächsrunde gekommen. Die Biathleten Vanessa Vogt und Philipp Horn sowie Rennrodler Max Langenhan und Langläuferin Lisa Lohmann gaben Einblicke in ihre Vorbereitungen auf die kommende Saison und sprachen über den "Wohlfühlfaktor" Oberhof.

Das Jahr 2023 startet mit zwei sportlichen Highlights in Oberhof. Ende Januar geht es um die WM-Titel im Rennrodeln, vom 8. bis 19. Februar findet die Biathlon-Weltmeisterschaft statt. Auf diese Highlights arbeiten die Sportler hin.

Biathletin Vanessa Voigt, Bronze-Medaillengewinnerin mit der Staffel bei Olympia, ist mit Oberhof fest verbunden. Die 24-jährige Athletin vom WSV Rotterode findet es als eine besondere Auszeichnung, dass in der thüringischen Wintersportmetropole solche Wettkämpfe stattfinden.

"Gute Wintersportler werden im Sommer gemacht", lautet auch für Voigt die Devise, die Tag für Tag in Oberhof trainiert: "Grundlegend ist es so, dass wir sehr vielseitig unterwegs sind. Per Roller, zu Fuß, im Kraftraum oder aber auf dem Rad."