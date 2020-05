Badminton GutsMuths Jena startet mit Neuzugang in Bundesliga-Vorbereitung

Seit dem 12. März durfte die Badminton-Mannschaft des SV GutsMuths Jena nicht mehr in der eigenen Halle trainieren, seit dieser Woche ist es wieder erlaubt - natürlich nur unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Dazu zählen neue Hygiene- und Abstandsregeln, klar festgelegte Trainingsgruppen und -zeiten. So also startet der Aufsteiger nach seinem etwas kuriosen Aufstieg in sein Bundesliga-Abenteuer.

Dabei soll künftig auch Annika Schreiber helfen. Die 21-jährige Doppel- & Mixed-Spezialistin hat lange Zeit am Olympiastützpunkt in Mülheim an der Ruhr gelebt und trainiert. Eine langwierige Verletzung warf sie zurück, so dass sie zwischenzeitlich wieder in ihre Heimat Dresden zog. Zuletzt war sie für den Zweitligisten Horner TV aus Hamburg aktiv. Mit mehreren Deutschen Meistertiteln in der Jugend und einiger Junioren WM- und EM Teilnahmen hat sie eine beeindruckende Badminton-Vita vorzuweisen.