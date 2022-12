Badminton-Knüller am Freitagabend in Dessau-Roßlau: Der EM-Dritte Deutschland empfängt Europameister Dänemark. Die Gäste kommen unter anderem mit dem Weltklasse-Herren-Doppel Rasmus Kjaer und Frederick Sögaard nach Dessau. Sie treffen auf die deutschen Individual-Europameister Mark Lamsfuß und Marvin Seidel. Bereits am Donnerstag stehen sich beide Teams in Bad Camberg gegenüber. Gespielt wird im Sudirman Cup-Format, heißt je ein Damen- und Herren-Einzel, ein Damen- und Herren-Doppel und ein Mixed.

60 Mal standen sich Deutschland und Dänemark bereits gegenüber. Die Bilanz ist relativ eindeutig, 51 Duelle gingen an die Dänen, auch das letzte Aufeinandertreffen im Herbst 2021 mit 2:3. Das bis dato letzte Aufeinandertreffen im Sudirman Cup-Format gab es am 19. Februar 2021. Und es endete ebenfalls 2:3.

Die Partie am Freitag – los geht’s 19 Uhr - ist bereits das fünfte Länderspiel, das in Dessau stattfindet. Die bisherigen Gegner der deutschen Mannschaften waren Frankreich, England, Dänemark und China. In besonderer Erinnerung geblieben ist das Aufeinandertreffen mit China 2012, als mit knapp über 3.000 Zuschauern ein bis heute gültiger Zuschauerrekord in Deutschland aufgestellt wurde. Ganz so viele werden es am Freitagabend nicht sein. Die Veranstalter rechnen angesichts der guten Vorverkaufszahlen aber mit über 1.400 Zuschauern.