Badminton | Länderspiel Deutschland schlägt Dänemark

Die deutsche Badminton-Nationalmannschaft hat nach der 2:3-Niederlage am Vortag gegen Dänemark das zweite Länderspiel am Freitagabend in Dessau gewonnen. Dabei setzten sich die Gastgeber vor 1.500 Zuschauern ebenfalls mit 3:2 durch.