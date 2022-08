Bahnrad EM-Bronze: Dörnbach gewinnt seine zweite Medaille

Der Thüringer Bahnradfahrer Maximilian Dörnbach hat bei den European Championships in München im Keirin Silber gewonnen. Erst am Montag hatte er im Zeitfahren seine erste Medaille im Elite-Bereich geholt. Gold ging an den Franzosen Sebastien Vigier.