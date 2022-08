Nicolas Heinrich ist vielseitig und auf der Bahn und Straße aktiv. Seine besondere Liebe gehört aber dem Velodrom, seine persönliche Leidenschaft ist dort die Einerverfolgung. Bei den Europameisterschaften in München holte der U23-Europameister jetzt bei der Elite den Titel und sorgte damit für eine faustdicke Überraschung. Im Finale bezwang der Bahnrad-Youngster in 4:09,320 Sekunden den Italiener Davide Plebani, Bronze ging an Manlio Moro aus Italien.