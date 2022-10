Das deutsche Sprintteam um Topstar Emma Hinze hat einen goldenen Traumstart in die Bahnrad-WM vor den Toren von Paris hingelegt. Mit einem doppelten Weltrekord rasten Hinze, Lea Friedrich und Pauline Grabosch am ersten Tag der Titelkämpfe zum souveränen Sieg und verteidigten damit ihren Titel erfolgreich. Für die Cottbuserin Hinze war es das sechste WM-Gold ihrer Karriere.

Im Finale setzte sich das deutsche Trio in 45,967 Sekunden deutlich vor China durch und unterbot seinen eine knappe Stunde alten Weltrekord aus dem Halbfinale. Dort waren Hinze und Co. in 45,983 genau 81 Tausendstel unter ihrer eigenen Marke vom WM-Triumph 2021 in Roubaix (46,064) geblieben.