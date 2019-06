Der deutsche Bahnrad-Vierer hat die Bronzemedaille in der 4.000-m-Mannschaftsverfolgung trotz eines deutschen Rekords knapp verfehlt. Im kleinen Finale unterlag das Quartett in der Besetzung Felix Groß (Leipzig), Theo Reinhardt (Berlin), Nils Schomber (Neuss) und Kersten Thiele (Erfurt) der Formation aus Italien in einer Zeit von 3:56,594 Minuten um weniger als zwei Sekunden. Dabei hielt der BDR-Vierer hielt das Rennen gegen die Italiener lange offen und musste sich erst auf dem letzten Kilometer geschlagen geben.



Auch das Frauen-Quartett mit Lisa Brennauer, Charlotte Becker, Gudrun Stock und Franziska Brauße fuhr am Podest vorbei. In 4:24,369 Minuten sprang am Ende Platz fünf und ebenfalls ein deutscher Rekord heraus. "Wir sollten das Ergebnis nicht überbewerten, es hat sich aber in der Saison schon bei den Weltcups angedeutet. Wir haben auf jeden Fall den nächsten Schritt gemacht", sagte Bundestrainer André Korff.