Kristina Vogel hat am Freitag bei der Bahnrad-WM in Apeldoorn ihren zweiten WM-Titel geholt. Zwei Tage nach ihrem Sieg im Teamsprint setzte sich die 27-Jährige auch im Einzelsprint-Wettbewerb durch. Bronze sicherte sich Vogels 20 Jahre alte Teamkollegin Pauline Grabosch.

Die beiden Erfurterinnen hatten im Halbfinale gegeneinander antreten müssen. Dabei setzte sich die Titelträgerin mit 2:0 durch. Im Finale musste sich Vogel dann mit der australischen Vizeweltmeisterin Stephanie Morton auseinandersetzen. Der spannende Zweikampf endete letztlich 2:1 für die Thüringerin, die nun insgesamt elf WM-Titel auf dem Konto hat, was zuvor nur der Australierin Anna Meares gelungen war. "Ich kann nicht mehr stehen, halt mich fest", stöhnte die glückliche Siegerin zu Pauline Grabosch, die sich zuvor im kleinen Finale Wai Sze Lee aus Hongkong mit 2:0 bezwungen und ihre erste WM-Medaille in einer Einzeldisziplin geholt hatte. Gemeinsam feierten sie anschließend ihre Medaillen.

Der dritte Tag in Apeldoorn wurde von einem schweren Unfall überschattet: Kampfrichter Andrew McCord aus den USA kollidierte während des Scratch-Rennens im Rahmen des Frauen-Omniums mit einer Radfahrerin. Laut Weltverband wurde er schwer verletzt, ist aber in einem stabilem Zustand und wird über Nacht weiter beobachtet. McCord hatte ein auf der Bahn liegendes Visier aufsammeln wollen und stieß dabei mit der aus Hongkong stammenden Fahrerin Xiaojuan Diao zusammen, die mit etwa 50 km/h unterwegs war. Der Amerikaner wurde etwa 15 Minuten auf der Bahn behandelt und anschließend bewusstlos sowie am Kopf blutend mit einer Trage abtransportiert. Xiaojuan wurde im Rollstuhl aus der Halle gebracht.