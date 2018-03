In der Qualifikation war statt Vogel die erst 20 Jahre alte Pauline Grabosch (Erfurt) an den Start gegangen. Im Vorjahr hatte Vogel Gold im Keirin und Sprint geholt, in dieser Weltcup-Saison dominierte sie ihre Disziplinen fast nach Belieben. Im Teamsprint hatten Vogel und Welte 2017 Bronze geholt.