Stefan Bötticher, Joachim Eilers (beide Chemnitz) und Maximilian Levy (Cottbus) scheiterten in ihrem Erstrundenduell in 43,594 Sekunden am russischen Trio (43,557). Bei den Männern starten starten drei Athleten im Teamsprint. Ihre Qualifikationszeit (43,452), die sie mit Anfahrer Robert Förstemann (Berlin) statt Bötticher erzielt hatten, hätte zumindest für den Kampf um Bronze gereicht. "Wir sind davon ausgegangen, dass die anderen an Substanz verlieren. Dass wir die sind, denen das passiert, ist natürlich besonders bitter", sagte Levy, der mit seiner persönlichen Zeit auf der zweiten Runde zufrieden war. "Insgesamt ist die Enttäuschung echt groß. Da wäre mehr möglich gewesen." Am Ende stand Rang fünf. Die Vierer-Teams erfüllten dagegen die Erwartungen. Das Männer-Quartett, seit geraumer Zeit bereits im Aufwind, schaffte den Sprung ins Halbfinale gegen Großbritannien. Dort unterlag das Team von Bundestrainer Sven Meyer zwar dem favorisierten Olympiasieger, kann aber am Donnerstag gegen Italien noch Bronze holen. Auch der Frauen-Vierer überzeugte als Sechster der Qualifikation. Am Donnerstag hat das Team ebenfalls noch eine Chance auf Rang drei.