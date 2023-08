Weltmeistertitel mit Weltrekord. Wieder. Anfahrerin Pauline Grabosch und ihre Teamkolleginnen Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze vom RSC Cottbus haben ihren Titel vom letzten Jahr eindrucksvoll verteidigt. Bereits zum vierten Mal in Folge holt das goldene Trio die Goldmedaille im Teamsprint.

Die Equipe um die gebürtige Magdeburgerin Grabosch setzte sich im Finale gegen Großbritannien in 45,848 Sekunden hauchdünn durch und verbesserten ihren eigenen Weltrekord um fast 0,12 Sekunden. Die Zeit der Lokalmatadorinnen lag übrigens ebenfalls unter der alten Bestzeit des deutschen Trios von der WM im vergangenen Jahr in Frankreich.

Es war ein enges Duell den ganzen Tag über. In der Qualifikation lag noch Großbritannien mit vier Zehntelsekunden vorn, dann schlug das deutsche Trio zurück. Im Finale ließen sie sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Im letzten Jahr holten Grabosch, Friedrich und Hinz schon Gold bei der WM in Frankreich in Weltrekordzeit. Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

"Es zum vierten Mal hintereinander zu schaffen, ist so cool. Und dann noch mit Weltrekord! Manchmal kann ich es gar nicht richtig glauben", sagte Hinze. Für Friedrich war es "Wahnsinn, was wir da auf die Bahn gelegt haben. So eine Steigerung ist erstaunlich. Wir können megastolz auf uns sein." Grabosch meinte: "Wir haben uns gegenseitig Kraft gegeben."