"Weil wir uns auch in der Pflicht sehen gegenüber Fans und Sponsoren", sagte Reil dazu im Interview mit dem SWR. "Ich glaube, dass es für die Menschen allgemein sehr wichtig sein wird in einer so schwierigen Phase - auch wenn es nur zu Hause über Fernseher möglich ist - wieder Sportveranstaltungen miterleben zu können".