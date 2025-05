"Es hat sich überragend angefühlt. Ich habe gespürt, dass ich ordentlich was in den Beinen habe. Ich hatte selten eine Runde vor Schluss schon das Gefühl, innerlich jubeln zu können", sagte der 29-Jährige, der direkt aus dem Trainingslager aus dem schweizerischen St. Moritz angereist war. "In meinem Alter geht es nicht mehr nur um Titel, ich wollte hier Geschichte schreiben. Ich habe noch einiges vor dieses Jahr und das war ein guter Auftakt dafür", sagte Bebendorf, der von den Zuschauern mit Standing Ovations gefeiert wurde. "Dass ich hier jetzt endlich wieder öfter laufen kann, wo vor 20 Jahren alles mit ein paar Läufen über Bananenkisten angefangen hat, ist einfach mega schön und ich freue mich schon am kommenden Sonntag beim Goldenen Oval wieder hier zu sein."