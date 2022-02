Fünf der letzten sechs Duelle zwischen Aue und Hamm endeten Unentschieden und auch in dieser Anfangsphase war es eine ausgeglichene Partie. Die Gäste aus Hamm hatten zwar leichte Vorteile und waren immer mit einem Tor in Front, doch Aue war gut im Spiel. Dann verloren die Gastgeber allerdings ein wenig ihre Linie in der Abwehr und ließen Hamm zu viele Freiräume. Diese wurde von den Gästen dankend angenommen und in eine 9:6-Führung (16.) umgemünzt. Nach einem Timeout in Minute 19 fing sich der EHV aber wieder und machte vor allem in der Defensive einen aggressiveren Eindruck. Prompt folgte der 11:11-Ausgleich (19.). Zum Ende der ersten Hälfte schaltete Aue dann auch offensiv nochmal einen Gang nach oben und konnte kurz vor der Pause die erste Führung für sich verbuchen.

Dani Baijens setzt sich gegen die EHV-Abwehr durch. Bildrechte: Frank Kruczynski

Nach der Pause erwischten die Sachsen zunächst wieder eine schwächere Phase. Ganze acht Minuten dauerte es, bis Adrian Kammlodt den ersten Treffer erzielte. Hamm war zu diesem Zeitpunkt bereits auf 15:13 davon gezogen. Aber der EHV kämpfe sich ein weiteres Mal zurück in die Partie und konnte zehn Minuten später durch Kevin Roch wieder zum 20:20 ausgleichen. In der Schlussphase hatten die Gastgeber sogar mehrfach die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden, ließen diese aber ungenutzt. Hamm machte es besser und erzielte zehn Sekunden vor Schluss den entscheidenden Treffer zum 26:24. Der folgende Treffer von Kammlodt war nur noch Ergebniskosmetik.

Mit der knappen Niederlage bleibt der EHV im Abstiegskampf auf Rang 18 stecken und hat nächste gegen Ludwigshafen die nächste Chance auf zwei Punkte.

Deutliche Niederlage für HC Elbflorenz in Essen

Der HC Elbflorenz hat die Auswärtspartie beim TuSEM Essen am 23. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga mit 25:34 (13:14) verloren. Die Mannschaft von Rico Göde rannte dabei über die gesamte Spielzeit einem Rückstand hinterher.

Dresden erwischte nicht den besten Start in die Partie. Nach nur drei Minuten rannten der HC bereits einem 0:3-Rückstand hinterher. Beim Stand von 5:9 zog Trainer Rico Göde dann in der 13. Minute die erste Auszeit der Partie, woraufhin die Sachsen sich zunächst bis auf einen Treffer rankämpfen konnten. René Zobel verkürzte nach 16 Minuten auf 8:9. Der Ausgleich gelang den Dresdnern jedoch nicht mehr. Stattdessen zog Essen zwischenzeitlich nochmal mit fünf Toren davon, ehe die Hausherren die klare Führung nach einem Vier-Tore-Lauf der Dresdner kurz vor der Pause beinahe noch verspielten. Mit einem knappen 13:14 Rückstand aus Dresdner Sicht ging es in die Halbzeit. Bildrechte: imago images/RHR-Foto

Entscheidung in der Schlussviertelstunde