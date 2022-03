Handball | 2. Bundesliga ThSV Eisenach siegt dank Haaland-Doppelgänger

Nachholpartie(n) vom 10. Spieltag

Der ThSV Eisenach hat das extrem wichtige "Vier-Punkte-Spiel" im Kampf gegen den Abstieg in Dormagen gewonnen. "Man of the match" war der überragende Torhüter Johannes Jepsen.