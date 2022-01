Mit einem Deutschen Rekord, mehreren Jahresbestleistungen und einem toten Rennen ist am Samstag (22.01.22) das 23. Hallenmeeting im sanierten Chemnitzer Sportforum über die Bühne gegangen.

Für den Deutschen Rekord sorgte über die selten gelaufenen 300 Meter Corinna Schwab. Die Chemnitzerin lief 36,49 Sekunden. Die Strecke diente als Vorlauf für die 400 Meter. Rund zwei Stunden später setzte sich die Favortin dann auch über diese Distanz in ebenfalls erstaunlichen 51,95 Sekunden durch: ""Ich bin selbst einbisschen überrascht, ich bin All-In gegangen. Und dann gucken, was geht. Aber unter 52 ... das ist Wahnsinn! Diese Doppelbelastung war schon hart, ich habe es in den Beinen gemerkt. Damit hätte ich nicht gerechnet, aber das ist umso schöner."