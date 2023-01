Dreisprung: Lokalmatadoren Purtsa und Heß vorn

Die Lokalmatadorin Maria Purtsa ist beim Leichtathletik-Hallenmeeting in Chemnitz ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Die Dreisprung-Athletin vom LAC Erdgas Chemnitz kam beim traditionellen Meeting in ihrer Heimatstadt auf 13,38 Meter und ließ ihre drei Konkurrentinnen klar hinter sich. Purtsa, die deutsche Meisterin des Jahres 2020, blieb allerdings hinter ihrer persönlichen Bestleistung (13,67 Meter) zurück, die sie bei den Hallenmeisterschaften 2021 in Dortmund aufgestellt hatte. Dritte hinter Imke Daalmann wurde Annabell Recke vom LC Jena, die mit 12,21 Metern einen neuen persönlichen Bestwert aufstellte. Maria Purtsa ließ ihre Konkurrentinnen klar hinter sich. Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports

"Für den Einstieg ist das ganz zufriedenstellend", zeigte sich Purtsa im MDR-Interview mit ihrer Leistung einverstanden, will sich aber noch steigern: "Jetzt heißt es weitermachen, an den kleinen Defiziten arbeiten und Spaß haben." Bei den Herren setzte sich ebenfalls der Favorit durch: Max Heß aus Chemnitz sprang in seinem letzten Versuch auf starke 16,87 Meter, der vielfache deutsche Meister und Europameister von 2016 ließ seinen ärgsten Konkurrenten Mohammad Amin Alsalami aus Berlin hinter sich.

60m Hürden: Vogel Zweiter, Roleder gewinnt

Martin Vogel musste sich derweil im 60-Meter-Hürdensprint mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Der ebenfalls für den LAC Chemnitz startende Athlet erreichte die Ziellinie knapp hinter dem Hamburger Manuel Mordi, der nur 7,78 Sekunden für den Sieg benötigte.