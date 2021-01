1. Einzel: Ovidiu Ionescu - Aleksandar Karakasevic 3:0

Rund drei Tage nach dem leichten "Aufgalopp" beim Aufsteiger Bad Homburg erwartete der Post SV Mühlhausen die nächste Pflichthürde mit dem Tabellenletzten TTC Zugbrücke Grenzau. Post-Coach Erik Schreyer schickte seinen rumänischen Offensivspieler Ovidiu Ionescu zuerst in die Box. Und dieser hatte relativ leichtes Spiel gegen Alekasander Karakasevic. Der 45-jährige Routinier aus Serbien verfügt zwar über ein enormes Ballgefühl, hat jedoch mit schnellen Angriffsbällen so seine Probleme. Ein gefundenes Fressen für Ionescu, der vor allem mit harten Topspin-Schlägen seine Konkurrenten zur Verzweiflung bringen kann. So verwunderte es am Ende kaum, dass der Postler das Duell klar und deutlich mit 3:0-Sätzen (11:7, 11:6, 11:7) für sich entschied. Überzeugender Auftakt für die Thüringer. Ovidiu Ionescu zeigte im ersten Duell des Tages eine starke Leistung und brachte sein Team mit 1:0 in Front. Bildrechte: IMAGO / Nordphoto

2. Einzel: Daniel Habesohn - Cristian Pletea 3:0

Post-Coach Erik Schreyer hatte nicht viel an der Vorstellung seiner Nummer 1 Daniel Habesohn auszusetzen. Der Österreicher gewann ebenso 3:0 in Sätzen. Bildrechte: imago images/Nordphoto Und genau so positiv ging es auch im zweiten Einzel weiter. Die nominelle Mühlhäuser Nummer 1 Daniel Habesohn hatte den jungen Rumänen Cristian Pletea vor der Brust. Trotz rund 50 Weltranglisten-Plätzen Unterschied keine einfache Aufgabe für den Österreicher. Doch die Variabilität und das kluge Stellungsspiel ließen den Gastgeber mit 2:0-Sätzen in Führung gehen (11:8, 12:10). Im dritten Satz wurde es dann doch noch einmal richtig kribbelig. Der 20-jährige Grenzau-Spieler erspielte sich fünf Satzbälle, konnte jedoch keinen davon nutzen. Habesohn nutzte das aus und stahl förmlich den dritten Satz mit 15:13. Somit zweiter 3:0-Erfolg an diesem Abend.

3. Einzel: Steffen Mengel - Robin Devos 3:1

Das dritte Einzel des Tages hatte die ausgeglichenste Ausgangslage des Abends. Steffen Mengel und sein belgischer Konkurrent Robin Devos trennten nur fünf Weltranglisten-Plätze. Und auch spielerisch passte anfangs zwischen beiden Spielern kein Blatt. Mengel sicherte sich den ersten Satz (11:7) und Devos glich kurz darauf zum 1:1 aus (9:11). Erst danach konnte sich der 1,95 Meter große Mühlhäuser frei spielen und ließ Devos mit seinem Winkelspiel immer öfter ins Leere laufen. Den gewonnen Vorteil ließ sich der gebürtige Hesse nicht mehr nehmen und entschied die Sätze drei und vier mit 11:8 und 11:6 für sich. Großer Spieler und doch so viel Gefühl. Steffen Mengel stellte dies mal wieder unter Beweis und gewann mit 3:1 gegen Robin Devos. Bildrechte: imago images/Beautiful Sports

Für Mühlhausen der zweite Sieg in Folge und bislang eine äußerst erfolgreiche Englische Woche. Die letzten sechs Einzel in Folge gingen an das Team von Erik Schreyer. Derzeit belegt der Post SV den fünften Tabellenplatz. Sind die Playoff-Plätze für die Thüringer doch noch drin?