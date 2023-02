"Papa ist stolz", schrieb René Sommerfeldt in seinen Post auf Instagram. Der einstige Weltklasse-Langläufer jubelte über die Goldmedaille seines Sohnes Tristan. Der 18-Jährige vom WSV Oberwiesenthal sicherte am Mittwochnachmittag (Ortszeit) bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Whistler Gold im Team. Mit einer furiosen Attacke am letzten Berg setzte sich Sommerfeldt entscheidend von seinen Kontrahenten ab. Deutschland gewann vor Norwegen und Österreich.