Platz drei im Massenstart: Eric Frenzel geht mit besten Chancen ins Springen am Sonntag. (Archiv) Bildrechte: imago images/GEPA pictures

Die deutschen Nordischen Kombinierer haben sich am Sonnabend (21. Januar) beim ersten Teil des Heim-Weltcups in Klingenthal in Position gebracht. Beim Massenstart-Rennen über 10 Kilometer hatte Vinzenz Geiger aus Oberstdorf die schnellsten Beine und fuhr als Erster über den Zielstrich. Eine famose Leistung lieferte auch Doppel-Olympiasieger Eric Frenzel ab. Der 34-Jährige vom SSV Geyer sicherte sich Platz drei, knapp hinter dem Zweitplatzierten Jens Luras Oftebro aus Norwegen.