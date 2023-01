Die deutschen Kombinierer sind im Massenstart-Wettbewerb beim Weltcup in Klingenthal leer ausgegangen. Am Sonntagvormittag setzte sich mit einem Flug auf 141 Meter Weltmeister Johannes Lamparter aus Österreich durch, der im Zehn-Kilometer-Lauf am Sonnabend Vierter geworden war. Mit 146,2 Punkten verwies er seinen Teamkollegen Franz-Josef Rehrl mit 4,4 Punkten Vorsprung auf Platz zwei. Dritter wurde Weltcup-Spitzenreiter Jarl-Magnus Riiber aus Norwegen, dessen Risiko eines verkürzten Anlaufs nicht belohnt wurde.