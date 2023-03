Norwegens Langlauf-Männer haben auch das letzte Rennen bei der Nordischen Ski-WM in Planica dominiert. Über 50 Kilometer in der klassischen Technik siegte am Sonntag im Schlusssprint der Norweger Paal Golberg vor Landsmann Johannes Hoesflot Klaebo und dem Schweden William Poromaa. Für Golberg war es nach dem Teamsprint und der Staffel die dritte Goldmedaille von Planica. Klaebo selbst verpasste es, mit seinem vierten Titel den Kombinierer Jarl Magnus Riiber als erfolgreichsten Athleten der WM 2023 abzulösen.