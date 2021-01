Kutscher, der sich vier Strafpunkte leistete und als Prämie ein Auto im Wert von rund 38 000 Euro gewann, profitierte von einem Patzer seines Konkurrenten Ahlmann, der nach einer Verweigerung mit "Take A Chance On Me" insgesamt 17 Strafpunkte sammelte. Der drittplatzierte Daniel Deußer verpasste wegen eines Zeitfehlers mit "Jasmien" das Stechen nur knapp.