1. Einzel: Daniel Habesohn - Kirill Gerassimenko 2:3

Der Post-SV-Mühlhausen-Express kam an den letzten zwei Spieltagen so richtig ins Rollen. Das Team von Erik Schreyer gewann gegen Bad Homburg und den TTC Zugbrücke Grenzau jeweils mit 3:0 Spielen. Diesen Schwung und die Hoffnung auf die immer näher rückende Playoff-Plätze nahmen die Thüringer am Freitagabend mit in die Partie gegen den SV Werder Bremen.



Den Anfang machte mit Daniel Habesohn die Nummer 1 der Postler. Der Österreicher hatte es mit Kirill Gerassimenko zu tun. Der junge Kasache belegt derzeit die Weltranglisten-Position 46 der Weltrangliste und überzeugt durch spektakuläres Spiel aus der zweiten Reihe. Doch Habesohn kam anfangs genau diese Spielweise entgegen mit seiner offensiven Spielart und gewann die ersten beiden Sätze mit 11:3 und 11:7. Das lief fast schon zu locker für den Post-Kapitän. Der 24-Jährige SVW-Akteur stellte sein Spiel nun etwas um und klaute den dritten Satz mit 13:11. Auch der vierte Satz ging an den Bremer (11:7) und schon war wieder alles auf null gestellt. Das Spiel entglitt Habesohn und dieser wusste gar nicht so richtig warum. Mit 12:14 verlor der Österreicher den entscheidenden Satz. Eine sehr ärgerliche und vermeidbare 2:3-Niederlage für den Spitzenspieler. Der Start für Daniel Habesohn verlief sehr vielversprechend. Doch sein Gegenüber gab sich nicht so leicht geschlagen. Am Ende blieb ein ratloser Österreicher zurück. Bildrechte: imago images/Nordphoto

2. Einzel: Ovidiu Ionescu - Mattias Falck 3:2

Im zweiten Einzel des Abends traf Publikumsliebling Ovidiu Ionescu auf Mattias Falck. Der junge Schwede ist schon lange kein unbeschriebenes Blatt mehr in der Tischtennis-Welt und brachte die chinesische Mauer bei der Weltmeisterschaft 2019 fast zu Fall. Vize-Weltmeister wurde Falck am Ende. Die Favoriten-Lage schien also vor Beginn des Einzels klar. Doch Ionescu konnte bislang in der Rückrunde überzeugen und kann eine 4:0-Bilanz vorweisen. Und so spielte der Rumäne auch, mit 11:1 ging der erste Satz an den Mühlhäuser.



Und Ionescu machte weiterhin ein klasse Spiel, auch wenn der zweite Satz mit 6:11 weg ging. Im dritten Satz ließ der Rumäne erneut seine Topspin-Geschosse einschlagen und gewann mit 11:7. Doch dieses brutale Tempo konnte er nicht durchhalten und es ging zum zweiten Mal an diesem Abend über die volle Distanz. In dem finalen Durchgang war das Glück dieses Mal auf Seiten der Gastgeber. Ionescu sorgte für eine große Überraschung riss nach dem 11:9 die Siegerfaust gen Hallendecke. Somit stand es insgesamt 1:1. Jubel bei Ovidiu Ionescu. Der Pubilumsliebling liefert eine unfassbar starke Rückrunde an (5:0-Siege) und konnte auch Vize-Weltmeister Mattias Falk in die Knie zwingen. Bildrechte: imago images/Eibner

3. Einzel: Steffen Mengel - Marcelo Aguirre 3:0

Nach einer kurzen Pause ging es dann auch wieder weiter. Für den "langen Lulatsch", Steffen Mengel, ging es gegen den Italiener Marcelo Aguirre, der gut 60 Weltranglisten-Plätze vor Mengel platziert ist. Ein richtiger Leckerbissen war es jedenfalls im ersten Satz nicht. Beide Kontrahenten zeigten sich nervös und agierten sehr passiv. Dennoch am Ende mit dem besseren Ende für Mengel (11:9). Dabei blieb es auch im zweiten Satz, wobei der gebürtige Hesse den schon deutlich abgezockteren Eindruck machte und mit 11:7 den zweiten Satz gewann.



Mengel blieb das ganze Spiel über in den entscheidenden Situationen cooler als Aguirre und konnte auch im dritten Satz beim 9:9 die entscheidenden Impulse auf den Tisch bringen. Am Ende ein 3:0, was etwas zu deutlich ausfiel. Jedoch war das den Hausherren egal, denn der Post SV übernahm zum ersten Mal am Abend die Führung gegen Werder. Großer Kerl, feines Händchen. Steffen Mengel kann trotz seiner Größe (1,90 Meter) immer wieder mit einem starken Spiel überzeugen. Auch Maguirre musste sich beugen. Bildrechte: imago images/Beautiful Sports

4. Einzel: Daniel Habesohn - Mattias Falck 0:3

Im vierten Duell des Abends kam es zum Duell der Spitzenspieler Daniel Habesohn gegen Mattias Falck. Beide gingen mit einer Niederlage in ihr zweites Einzel des Abends. Wer konnte den vermeintlichen "Ausrutscher" wiedergutmachen?



Der Post-SV-Kapitän konnte im Gegensatz zu seinem Vorgänger Steffen Mengel einfach nicht die Punkte im entscheidenden Moment machen und verlor mit nur sechs Punkten Unterschied klar und deutlich mit 0:3 gegen den Schweden, der damit auf 2:2 stellte. Wie schon im Hinspiel-Krimi ging es also über das Entscheidungsdoppel. Es war einfach nicht der Abend von Daniel Habesohn. Da rutschte in den entscheidenden Momenten gegen Mattias Falck schon mal der Ball am Schläger vorbei. Bildrechte: imago images / Horstmüller

Auch im Doppel der entscheidende Faktor. Ovidiu Ionescu erwischte gegen Bremen einen Sahnetag. Bildrechte: imago images/Eibner Im alles entscheidenden Doppel der Partie trafen Ionescu Jancarik und Lubomir Jancarik auf die Bremer Konkurrenten Marcelo Aguirre und Hunor Szöcs. Für die Mühlhäuser eine sehr schwierig zu bespielende Paarung, denn beide konnten das Spieltempo gut variieren und ließen das Post-Duo erst gar nicht so richtig in die Partie kommen. Mit 4:11 ging der erste Satz verloren.



Aber wenn sich die Thüringer auf etwas verlassen können, dann ist es der Kampfgeist in diesem Team. Angestachelt von Teamkollegen und Coach Erik Schreyer fand das Mühlhäuser Duo von Punkt zu Punkt besser in die Partie und gewann die Sätze zwei und drei mit 11:6 und 11:8. Und auch Satz vier ging letztlich an die Thüringer, die damit eine erneut mit 3:2 gegen den SV Werder Bremen gewannen. Dritter Sieg in Folge für den Post SV und damit robben sie sich immer näher an die Playoff-Plätze.