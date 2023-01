Toni Eggert und Sascha Benecken haben bei der Rodel-WM in Oberhof erneut die gesamte Konkurrenz hinter sich gelassen. Die Thüringer Lokalmatadoren (BRC Ilsenburg/RT Suhl) kamen im Doppelsitzer am Samstag nach 1:23,517 Minuten ins Ziel und lagen damit 0,171 Sekunden vor ihren deutschen Teamkollegen Tobias Wendl und Tobias Arlt. Damit holten sich Eggert und Benecken nach dem Sprintrennen am Freitag bereits ihre zweite Goldmedaille.