Die deutschen Rodel-Festspiele bei der WM in Oberhof haben sich am Samstag eindrucksvoll fortgesetzt. Angeführt von Anna Berreiter rasten die deutschen Frauen im Einsitzer zu einem Dreifachsieg, für die 23 Jahre alte Olympia-Zweite war es der erste WM-Titel überhaupt. "Es war schon Druck da", schilderte Berreiter im ZDF die Situation vor dem zweiten Lauf. Die Startzeit im Entscheidungs-Durchgang fand sie "nicht so den Brüller". Danach habe sie aber ihr "Herz in die Hand genommen und bin so gut es ging nach unten gefahren".

Deutsches Podest in Oberhof: Julia Taubitz, Anna Berreiter, Dajana Eitberger (v.l.) Bildrechte: IMAGO/Christian Heilwagen