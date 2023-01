Katharina Hennig hat auf der vierten Etappe der Tour de Ski etwas an Boden verloren. Die Langlauf-Olympiasiegerin landete bei ihrem Heimspiel in Oberstdorf über 20 Kilometer auf Rang neun und fiel in der Gesamtwertung vom fünften auf den siebten Platz zurück. Ganz vorne liegt weiter die Schwedin Frida Karlsson, die ihren vierten Saisonsieg holte.