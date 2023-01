In der Gesamtwertung des Turniers landete Freitag nach den Wettkämpfen in Villach (Österreich) und Ljubno als beste Deutsche auf dem vierten Platz, zugleich feierte sie die erste Podestplatzierung ihrer Karriere. Schon am Vortag hatte sie mit großen Weiten geglänzt, diesmal sorgten bessere Landungen auch für eine bessere Platzierung. "Das ist atemberaubend. Ich habe es heute einfach gefühlt und es ist toll, so ins neue Jahr zu starten", sagte Freitag. Auf die Zweitplatzierte Stroem fehlten ihr nur 4,4 Punkte.