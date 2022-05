Alexandra Manly aus Australien hat am Donnerstag (26.05.) die dritte Etappe der 34. Thüringen-Rundfahrt gewonnen. Die Rundfahrt-Spitzenreiterin, die bereits am ersten Tag in Hof siegte, baute damit ihre Führung in der Gesamtwertung aus.

Nach 129,2 Kilometern mit Start und Ziel in Dörtendorf belegte Marta Lach aus Polen den zweiten Platz vor Femke Gerritse aus den Niederlanden. Platz vier ging an Ricarda Bauernfeind aus Eichstädt. "In der dritten Runde bin ich leider gestürzt, aber das passiert mal. War nicht schlimm. Ansonsten liegt mir die Strecke und ich bin froh, dass ich das Rennen auf dem vierten Platz beenden konnte", so Bauernfeind nach dem Rennen.

Ricarda Bauernfeind (4.v.l.) freute sich über ihren vierten Platz. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/frontalvision.com