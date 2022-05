Radsport Ukrainerin Biriukowa bricht australische Dominanz bei der Thüringen-Rundfahrt

Julia Biriukowa aus der Ukraine hat am Samstag (28. Mai) die fünfte Etappe der 34. Thüringen-Rundfahrt in Gotha gewonnen. Die 24-Jährige aus Lemberg, die für das französische Team Arkea Pro Cycling startet, fuhr fast 100 Kilometer allein an der Spitze und kam nach 3:31,41 Stunden mit vier Sekunden Vorsprung ins Ziel. "Es war ein hartes Rennen, aber ich bin so glücklich, es war mein erster Sieg", sagte Biriukowa.