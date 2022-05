Nach ihren Siegen in Hof, Dörtendorf und Schleiz hat Alexandra Manly auch die Schlussetappe der 34. Thüringen-Rundfahrt gewonnen. Die 26-Jährige aus dem World-Tour-Team Bike-Exchange Jayco gewann am Sonntag (29. Mai) das Rennen um Altenburg vor Marta Lach aus Polen und der Italienerin Silvia Zanardi. Manly ist damit die erste Australierin in der Geschichte der Thüringen-Rundfahrt, die die Gesamtwertung gewinnt.

Manly: "Großartige Teamleistung"

"Es ist unglaublich", sagte die Siegerin im Anschluss und gab die Glückwünsche direkt weiter. "Es war eine großartige Teamleistung. Dafür bin ich sehr dankbar." Auch MDR-Expertin Petra Roßner sah Manlys Erfolg in der Teamleistung begründet. "Sie ist immer in einer guten Position gefahren, hatte eine gute Intuition und am Ende das stärkste Team", meinte die Bahnrad-Olympiasiegerin von 1992.

Bauernfeind schließt Gesamtwertung als Fünfte ab

Beste Deutsche auf der 104,3 Kilometer langen Etappe war erneut Ricarda Bauernfeind auf Platz 13. Die Eichstätterin schloss das Klassement als Fünfte ab und war "auf alle Fälle zufrieden. Es war ein ziemlich hektisches Finale durch das Kopfsteinpflaster in Altenburg. Es fühlt sich super an, dass ich alle Etappen weit vorne abschließen konnte", sagte Bauernfeind, die sich bei der 4. Etappe rund um Schleiz nur Manly geschlagen geben musste. Ricarda Bauernfeind Bildrechte: IMAGO/frontalvision.com

Auch Bundestrainer André Korff zollte seiner Athletin Respekt. "Wir haben gesehen, dass sie über mehrere Tage konstant ihre Leistung abrufen kann. Es war eine super Rundfahrt, großer Sport mit einem anspruchsvollen Niveau."

Amy-Gillett-Gedächtnispreis geht an Ukrainerin