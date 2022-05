Radsport Manly gewinnt knapp vor Bauernfeind

Platz drei belegte Marta Lach aus Polen. Manly feierte bereits ihren dritten Etappensieg, obwohl sie im Verlauf des Rennens am Freitag gestürzt war. Einzig die zweite Etappe ging an eine andere Fahrerin - diese sicherte sich mit Georgia Baker aber ebenfalls eine Australierin.

Am Wochenende stehen noch zwei Rennen an. Samstag ist der längste Tagesabschnitt rund um Gotha mit je zwei Berg- und Sprintwertungen zu absolvieren. Den Abschluss der Rundfahrt am Sonntag bildet das 104,3 Kilometer lange Rennen rund um Altenburg.