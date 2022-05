Radsport Nächster australischer Sieg bei der Thüringen Ladies Tour

Romy Kasper beendete das Rennen als beste Deutsche auf Rang sechs. "Ich bin definitiv zufrieden", erklärte Kasper, die am Vortag bereits in Hof mit Platz zwölf überzeugen konnte, nach dem Rennen: "Wir haben es als Team gut gemacht. Es war der Plan, dass Linda (Riedmann, Anm. d. Red.) und ich in der ersten Gruppe mitfahren. Eigentlich wollte Linda das Finale fahren, aber ihr ging es nicht so gut. Deshalb haben wir dann umgeswitcht."