"Oh, wie ist das schön", schallte am späten Dienstagabend (1.3.2022) noch Minuten nach dem unglaublichen 3:2-Sieg des Post SV Mühlhausen in der Tischtennis-Bundesliga gegen Werder Bremen durch die Halle am Kristanplatz. Zuvor waren Spieler und Fans in dem Match, das mehr als drei Stunden dauerte, durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen. Im entscheidenden Doppel wehrten die Gastgeber zwei Matchbälle ab und feierten am Ende einen dramatischen Sieg.